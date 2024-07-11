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Царьград

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США готовят "силовой ответ" России: Провокация с больницей в Киеве достигла цели

США готовят "силовой ответ" России: Провокация с больницей в Киеве достигла цели

США работают с Украиной над силовым ответом на инцидент с больницей в Киеве, заявил советник Байдена по нацбезопасности.

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