Марков посоветовал Галкину* поехать в Донбасс и «просить прощения на коленях»

Надежда Белугина

Надоели эти советчики поползать на коленях с извинениями : "Простите, мамо!" Зачем они нужны там, где чистая душа? Кто их ждёт среди защитников? Другое дело они их сами позовут. Нет, все кому не лень одно и то же, как кофе в постель - пусть едут!" Поставьте их к себе под бок на колени и любуйтесь на них. Их в чужие страны не пускают, мы в своей, которой они гадят, к лучшим людям отправляем.