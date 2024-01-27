Политолог Сергей Марков прокомментировал сообщения о том, что юмориста Максима Галкина* не пустили в Таиланд, Индонезию и на Бали, где у него должны были состояться концерты.
Марков посоветовал Галкину* поехать в Донбасс и «просить прощения на коленях»
Комментарии
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Надежда Белугина
Надоели эти советчики поползать на коленях с извинениями : "Простите, мамо!" Зачем они нужны там, где чистая душа? Кто их ждёт среди защитников? Другое дело они их сами позовут. Нет, все кому не лень одно и то же, как кофе в постель - пусть едут!" Поставьте их к себе под бок на колени и любуйтесь на них. Их в чужие страны не пускают, мы в своей, которой они гадят, к лучшим людям отправляем.
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