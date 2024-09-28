В Венгрии назвали основную задачу «плана победы» Зеленского

Директор венгерского исследовательского института по защите суверенитета Йожеф Хорват раскритиковал представленный США президентом Украины Владимиром Зеленским «план победы», назвав его основной задачей не завершение конфликта, а втягивание в него западных государств, сообщает издание Magyar Nemzet.
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