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Директор венгерского исследовательского института по защите суверенитета Йожеф Хорват раскритиковал представленный США президентом Украины Владимиром Зеленским «план победы», назвав его основной задачей не завершение конфликта, а втягивание в него западных государств, сообщает издание Magyar Nemzet.