«Более склизкого лицемера поискать»: интеллектуал Дибров утомил аудиторию «школьницы Собчак» трёхчасовой проповедью о своей чести

Оскандалившийся сначала громким разводом, а затем скабрезным видео со своим «томагавком» ведущий попытался убедить всех, что он, на самом-то деле, фактически «светлый рыцарь» отечественного телевидения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АМ Кто такая психова...
- ВА Кто такая психова...
- «У меня океан вык...
О, ужас! Дно пробито этим больным и вроде как и падать-то некуда, а все скорость набирает...