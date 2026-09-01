ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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«Более склизкого лицемера поискать»: интеллектуал Дибров утомил аудиторию «школьницы Собчак» трёхчасовой проповедью о своей чести

«Более склизкого лицемера поискать»: интеллектуал Дибров утомил аудиторию «школьницы Собчак» трёхчасовой проповедью о своей чести

Оскандалившийся сначала громким разводом, а затем скабрезным видео со своим «томагавком» ведущий попытался убедить всех, что он, на самом-то деле, фактически «светлый рыцарь» отечественного телевидения.

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