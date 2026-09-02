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Царьград

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Губернатор Владимиров: пачку банкнот с взрывным устройством нашли на Кавминводах

Губернатор Владимиров: пачку банкнот с взрывным устройством нашли на Кавминводах

Он рассказал о страшной находке и выложил фото. Пачка банкнот, скорее всего скрывающая что-то страшное, была обнаружена в районе Минеральных Вод.

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