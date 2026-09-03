Союз торговых центров: к 2026 году закроются тысячи магазинов

К концу 2026 года более тысячи магазинов в торговых центрах могут закрыться, говорится в Союзе торговых центров.
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