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Царьград

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Союз торговых центров: к 2026 году закроются тысячи магазинов

Союз торговых центров: к 2026 году закроются тысячи магазинов

К концу 2026 года более тысячи магазинов в торговых центрах могут закрыться, говорится в Союзе торговых центров.

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