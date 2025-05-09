Путин: Россия высоко ценит вклад союзнических армий в общую борьбу над нацизмом

Глава российского государства, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РФ Владимир Путин, 9 мая, открывая парад в честь 80-летия Победы на Красной площади в Москве, заявил, что Россия высоко ценит вклад союзнических армий в общую борьбу и победу над нацизмом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии