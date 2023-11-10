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Витольд Завадский: Служба по контракту – дело для настоящих мужчин, которым не безразлично будущее России

Витольд Завадский: Служба по контракту – дело для настоящих мужчин, которым не безразлично будущее России

Витольд Завадский, председатель Тверской региональной патриотической общественной организации «Генеральский клуб» Сегодня все понимают, что специальная военная операция направлена на защиту нашего государства и жителей Донбасса.

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