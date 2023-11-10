Витольд Завадский, председатель Тверской региональной патриотической общественной организации «Генеральский клуб» Сегодня все понимают, что специальная военная операция направлена на защиту нашего государства и жителей Донбасса.
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