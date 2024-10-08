Основательница поп-ММА промоушена оценила призыв сына Кадырова к чеченским бойцам

Основательница своего поп-ММА промоушена и PR-менеджер Наталья Буланова оценила призыв министра спорта Чечни Ахмата Кадырова, сына главы региона Рамзана Кадырова, к чеченским бойцам уйти из подобных организаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии