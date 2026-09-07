Мизогиния - новый страшный тренд или мы пожинаем плоды прошлого?

🙎♀️Мизогиния - новый страшный тренд или мы пожинаем плоды прошлого? Часто вижу в комментариях социальных сетей негативные высказывания в адрес женщин.
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Это не психолог, это прото уродливая личность. Таким не место в профессии.