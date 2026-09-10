В Финляндии отказались возбуждать дела после падения четырех дронов ВСУ

Sebastian Christoph Gollnow/AP/TASS Полиция Финляндии не стала возбуждать уголовные дела после падения на территории страны четырех беспилотников, летевших со стороны Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Только через наш...
- ВВ "Только через наш...
- "Только через наш...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым