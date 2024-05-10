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Парламентская газета

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День 11 мая в истории

День 11 мая в истории

Всемирный день мигрирующих птиц. Памятная дата ООН, установленная участниками Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных и Соглашения по охране афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц в 2006 году.

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