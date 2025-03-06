Датский почтовый оператор уволит треть сотрудников

Датский почтовый оператор PostNord объявил о прекращении деятельности по доставке почты после 31 декабря 2025 года и одновременном увольнении трети сотрудников в связи с цифровизацией и резким сокращением количества отправляемых писем.
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