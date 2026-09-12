Премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала, что поддержка Украины ослабляет ее электоральные рейтинги, заявив при этом, что Рим якобы помогал Киеву, исходя из собственных интересов.
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