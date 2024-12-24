Испытание на терпение: сможет ли Тигр подружиться со Змеёй, рассказали астрологи

Испытание на терпение: сможет ли Тигр подружиться со Змеёй, рассказали астрологиТолько собрав в кулак всю свою силу воли и мудрость, люди, рождённые в год Тигра, смогут добиться целей в наступающем 2025 году.
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