Профессор Хейфец заявил, что правительство Милея может поддержать санкции против РФ

Профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец рассказал, что может измениться в отношениях России и Аргентины после прихода к власти нового аргентинского президента Хавьера Милея.
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