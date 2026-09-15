«Старлинк не нужен» – враг использует Авито, ВК и Мах для ударов по России

ВСУ научились обходиться без «Старлинка» над территорией России – для управления дронами они используют видеозвонки в разрешённых мессенджерах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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