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Татар-информ

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Супруги из Башкортостана стали первыми избирателями на участке в Бавлах

Супруги из Башкортостана стали первыми избирателями на участке в Бавлах

Фото предоставлено Айгуль Идиятуллиной Супруги Азиф и Рушания Такаевы стали первыми избирателями, которые пришли на участок №1023 в Бавлах.

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