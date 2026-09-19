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SPLETNIK

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"Борюсь с этим состоянием". Анастасия Решетова показала фото из больницы и пожаловалась на здоровье

"Борюсь с этим состоянием". Анастасия Решетова показала фото из больницы и пожаловалась на здоровье

Бывшая девушка Тимати Анастасия Решетова показала фото из больницы и пожаловалась на своё здоровье."Я как всегда не подаю вида, но в последнее время постоянно борюсь с этим состоянием, пытаясь себя собрать и быть активной.

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