Врач Перевалова: спортсменам необходимы регулярные медобследования

Реабилитолог, спортивный врач Ольга Перевалова рассказала, что профессиональным спортсменам следует регулярно проверять своё здоровье, поскольку чрезмерные физические нагрузки оказывают разрушительное действие на организм.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии