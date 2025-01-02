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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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37 млн на яхту и 50 - на ёлку - "хватит врать самим себе"!

37 млн на яхту и 50 - на ёлку - "хватит врать самим себе"!

Подборка самых неуместных, а порой и идущих вразрез с совестью и здравым смыслом в разгар СВО трат. Чиновники в Саратове окончательно заплыли жиром, потеряли совесть и решили удивить всю страну.

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Комментарии
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Светлана Арт
Забывают сразу, как только попадают в это кресло, что в гробу карманов нет! Твари, всех стрелять!
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2 час.
Виктор Илюшин
Россию погубит коррупция! Наши правители зажрались и необходим руководитель типа СТАЛИНА по утилизации этих подонков!!!! Вся страна помогает СВО а эти пидоры все равно воруют!!!!
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1 час.
Андрей Мельников
Еще раз повторюсь: пока ВВП грозит пальчиком, пока не будут сажать с полной конфискацией имущества, в т.ч. у родственников, пока не будут применять в исключительных случаях смертную казнь, ничего не изменится. Терпение у народа большое. Коммунисты так не нагло не воровали!
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14 мин.

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