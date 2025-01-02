37 млн на яхту и 50 - на ёлку - "хватит врать самим себе"!

Забывают сразу, как только попадают в это кресло, что в гробу карманов нет! Твари, всех стрелять!

Россию погубит коррупция! Наши правители зажрались и необходим руководитель типа СТАЛИНА по утилизации этих подонков!!!! Вся страна помогает СВО а эти пидоры все равно воруют!!!!

Андрей Мельников

Еще раз повторюсь: пока ВВП грозит пальчиком, пока не будут сажать с полной конфискацией имущества, в т.ч. у родственников, пока не будут применять в исключительных случаях смертную казнь, ничего не изменится. Терпение у народа большое. Коммунисты так не нагло не воровали!