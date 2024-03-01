Сальдо: подпольщики в Херсоне ликвидировали присланных из Киева сотрудников СБУ

РИА Новости/Дмитрий Макеев Подпольщики из организации "Русский Херсон" ликвидировали в оккупированном киевским режимом городе группу сотрудников Службы безопасности Украины, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
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