ИА Новороссия Фото: globallookpress.com/Anton Belitsky Президент России анонсировал новый национальный проект "Семья".
Теперь мигранты ринутся в Россию волной: Путин анонсировал большие выплаты
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав Дегтярев
👍👍👍👍👍...............☝️😎...........
Ответить
9 час.
Silver Kont
Как были "вуди", "вуди" и останутся....
Ответить
8 час.
Денис Зарюгин
Некий муфтий Москвы недавно откровенно заявил, что российская власть во главе с Гарантом проводит политику миграционной и демографической исламизации России, это лишь ещё один шаг Гаранта в этом направлении. Скоро в Москве и других городах России появятся надписи: "Русские не уезжайте, нам рабы нужны", так уже было вначале 90-х в Душанбе, Баку, Ташкенте и т.д. при аналогичных условиях.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии