Теперь мигранты ринутся в Россию волной: Путин анонсировал большие выплаты

Денис Зарюгин

Некий муфтий Москвы недавно откровенно заявил, что российская власть во главе с Гарантом проводит политику миграционной и демографической исламизации России, это лишь ещё один шаг Гаранта в этом направлении. Скоро в Москве и других городах России появятся надписи: "Русские не уезжайте, нам рабы нужны", так уже было вначале 90-х в Душанбе, Баку, Ташкенте и т.д. при аналогичных условиях.