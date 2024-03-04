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Теперь мигранты ринутся в Россию волной: Путин анонсировал большие выплаты

Теперь мигранты ринутся в Россию волной: Путин анонсировал большие выплаты

ИА Новороссия Фото: globallookpress.com/Anton Belitsky Президент России анонсировал новый национальный проект "Семья".

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Комментарии
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Вячеслав Дегтярев
👍👍👍👍👍...............☝️😎...........
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9 час.
Silver Kont
Как были &quot;вуди&quot;, &quot;вуди&quot; и останутся....
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8 час.
Денис Зарюгин
Некий муфтий Москвы недавно откровенно заявил, что российская власть во главе с Гарантом проводит политику миграционной и демографической исламизации России, это лишь ещё один шаг Гаранта в этом направлении. Скоро в Москве и других городах России появятся надписи: &quot;Русские не уезжайте, нам рабы нужны&quot;, так уже было вначале 90-х в Душанбе, Баку, Ташкенте и т.д. при аналогичных условиях.
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8 час.

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