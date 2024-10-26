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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Paradox Interactive возвращается к выпуску контента по первой части Cities: Skylines В резул...

Paradox Interactive возвращается к выпуску контента по первой части Cities: Skylines В резул...

Paradox Interactive возвращается к выпуску контента по первой части Cities: SkylinesВ результате трудностей (или несмотря на них, кому как угодно), которые Paradox Interactive переживает из-за проблемного запуска Cities: Skylines 2, компания возвращается к первой игре.

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