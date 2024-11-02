Под покровом тёмной ночи Мася мысли собирает. Между спальней и гостиной бодро мечется и воет, рыжей молнии подобный! То хвостом лица касаясь, то стрелой взлетая к полкам, он кричит, и люди слышат радость в смелом крике Маси!В этом крике - жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат люди в этом крикеМы, нелепые людишки, стонем, мечемся в постели, под подушками готовы спрятать ужас перед Масей.
Гордо скачет рыжий демон!
Комментарии
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Людмила Счастливцева
Вам то хорошо! У вас по одному демону, а у нас их 9, которые притворяются ангелами в разноцветных шубках . И еще дьяволенок в образе корги без хвоста, носится за ними по всему дому. Вот такая у нас веселая жизнь и днем, и ночью.😉🙃
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10 час.
Горыныч
Вам то хорошо! 9. А если от сорока до пятидесяти (в зависимости от времени года)?
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10 час.
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