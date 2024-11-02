Гордо скачет рыжий демон!

Людмила Счастливцева

Вам то хорошо! У вас по одному демону, а у нас их 9, которые притворяются ангелами в разноцветных шубках . И еще дьяволенок в образе корги без хвоста, носится за ними по всему дому. Вот такая у нас веселая жизнь и днем, и ночью.😉🙃