Эксперт прокомментировал новые правила медосвидетельствования водителей на опьянение

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин решил прокомментировать введение новых правил по проведению медицинского освидетельствования водителей на алкогольное и наркотической опьянение, которые начнут действовать с 1 сентября .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии