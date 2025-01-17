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Хвойные деревья и ледяной лабиринт появятся в рамках благоустройства в ЖК в Покровском-Стрешневе

Хвойные деревья и ледяной лабиринт появятся в рамках благоустройства в ЖК в Покровском-Стрешневе

Для жилого района ÁLIA в Покровском-Стрешневе разработали концепцию благоустройства, которая призвана разнообразить монохромный пейзаж в холодный период и создать условия для зимнего досуга жителей района.

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