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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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РФС снял с «Крыльев» запрет на регистрацию игроков. У клуба был долг перед «Зенитом» за трансфер Сергеева

РФС снял с «Крыльев Советов» запрет на регистрацию футболистов.  Ограничения были наложены на самарский клуб из-за долга перед «Зенитом» за трансфер Ивана Сергеева.

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