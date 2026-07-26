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Парламентская газета

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Матвиенко назвала Военно-морской флот гордостью и оплотом мощи России

Матвиенко назвала Военно-морской флот гордостью и оплотом мощи России

ВМФ России является гордостью и оплотом мощи страны, а также гарантом мирной жизни. Об этом председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в поздравлении с Днем Военно-морского флота, который традиционно отмечается в последнее воскресенье июля.

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