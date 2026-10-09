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Регионы России

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Кличко: коррупция в окружении Зеленского подрывает обороноспособность Украины

Кличко: коррупция в окружении Зеленского подрывает обороноспособность Украины

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкому изданию Bild выразил мнение о том, что коррупционные скандалы вокруг окружения президента Владимира Зеленского негативно влияют на обороноспособность Украины и ее репутацию среди западных союзников.

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