Никиту Кологривого обвинили в том, что он приставал к официантке и укусил её за ногу

Полиция проводит проверку в отношении актёра Никиты Кологривого: как сообщается, в одном из ресторанов Новосибирска он, будучи в нетрезвом состоянии, устроил дебош и приставал к официантке, укусив её за ногу.
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