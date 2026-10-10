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Пятый канал

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«Не хочу портить»: Рудковская объяснила, почему не ходит на прокаты Гном Гномыча

«Не хочу портить»: Рудковская объяснила, почему не ходит на прокаты Гном Гномыча

Продюсер Яна Рудковская очень переживает за своего сына, молодого фигуриста Александра Плющенко (Гном Гномыча), именно поэтому она не ходит на его прокаты, а также не смотрит их в прямом эфире.

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