«Не хочу портить»: Рудковская объяснила, почему не ходит на прокаты Гном Гномыча

Продюсер Яна Рудковская очень переживает за своего сына, молодого фигуриста Александра Плющенко (Гном Гномыча), именно поэтому она не ходит на его прокаты, а также не смотрит их в прямом эфире.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Бессильная истери...
- Бессильная истери...
- «Пусть пообщаются...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым