МИД: атаки ВСУ на гражданские суда на Каспии создают угрозу безопасности

Во вторник вечером глава пресс-службы Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова проинформировала о том, что нападения киевского режима на гражданские суда в акватории Каспийского моря формируют прямую угрозу безопасности всех прикаспийских государств.