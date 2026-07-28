МИД: атаки ВСУ на гражданские суда на Каспии создают угрозу безопасности

Во вторник вечером глава пресс-службы Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова проинформировала о том, что нападения киевского режима на гражданские суда в акватории Каспийского моря формируют прямую угрозу безопасности всех прикаспийских государств.
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