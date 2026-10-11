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EPC-договоры: правовая природа, структура и риски в российском правовом поле

EPC (Engineering, Procurement, Construction) — это модель реализации инвестиционного проекта, при которой один исполнитель принимает на себя весь цикл: проектирование, закупку и поставку оборудования, строительные и монтажные работы, а часто также пусконаладку и достижение согласованных технических показателей объекта.

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