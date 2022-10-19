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Шарунас Ясикявичюс: «Держу все под контролем? Мне ведь за это платят»

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс прокомментировал мнение о том, что его система не дает игрокам раскрыться в полной мере.

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