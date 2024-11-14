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Город атомщиков Энергодар: развитие вопреки постоянной агрессии нацистов (ФОТО, ВИДЕО)

Город атомщиков Энергодар: развитие вопреки постоянной агрессии нацистов (ФОТО, ВИДЕО)

В рамках визита в Запорожскую область первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Владиленович Кириенко посетил город атомщиков Энергодар, где, несмотря на постоянные провокации противника, развивается образование, здравоохранение, культура, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

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