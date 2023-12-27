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Русская весна

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Бои на фланге Артёмовска: 6-я бригада уничтожает врага (ВИДЕО)

Бои на фланге Артёмовска: 6-я бригада уничтожает врага (ВИДЕО)

Продолжаются бои на фланге Артёмовска, где 6-я бригада уничтожает врага. Бойцы группировки войск «Юг» продолжают атаки на северском направлении при поддержке артиллерии и БпЛА, уничтожающих позиции и личный состав противника.

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