Трясущий младенцев костоправ открывает свою «школу» для детей

Забайкальский «костоправ» Евгений Кротенко, который прославился на всю страну из-за видеоролика, где он на мастер-классе учит якобы лечению детей, тряся куклу вниз головой, собрался открывать филиалы детской школы мануальной терапии по всей Сибири.
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