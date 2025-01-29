Трясущий младенцев костоправ открывает свою «школу» для детей

Забайкальский «костоправ» Евгений Кротенко, который прославился на всю страну из-за видеоролика, где он на мастер-классе учит якобы лечению детей, тряся куклу вниз головой, собрался открывать филиалы детской школы мануальной терапии по всей Сибири.