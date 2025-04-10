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Отпевание рэпера Паши Техника пройдет 11 апреля в храме Москвы

Отпевание рэпера Паши Техника пройдет 11 апреля в храме Москвы

Рэпера Пашу Техника, известного как Павел Ивлев и сооснователя группы Kunteynir, отпоют 11 апреля в московском храме Петра и Павла.

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