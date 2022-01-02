Закон и Порядок

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Михеев объяснил, какой хитростью США ответят РФ на предложение по НАТО и Украине

Михеев объяснил, какой хитростью США ответят РФ на предложение по НАТО и Украине

Соединенные Штаты Америки, согласившись на проведение переговоров по взаимным гарантиям безопасности с Российской Федерацией, вероятнее всего, уже разработали план дипломатического ответа, с помощью которого попытаются выйти из диалога победителями.

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