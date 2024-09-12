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salekhard.online

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В округе стартовал проект для школьников «Ямал – полуостров открытий»

В округе стартовал проект для школьников «Ямал – полуостров открытий»

На Ямале стартовал новый поток проекта «Ямал – полуостров открытий», который с каждым годом находит всё больше участников.

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