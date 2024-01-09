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В Госдуме предложили повысить пособие при рождении детей

Единовременное пособие при рождении ребенка предложили повысить до 30 тыс. рублей. Такой законопроект депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение нижней палаты парламента, сообщает РИА Новости.

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