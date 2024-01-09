В Госдуме предложили повысить пособие при рождении детей

Единовременное пособие при рождении ребенка предложили повысить до 30 тыс. рублей. Такой законопроект депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение нижней палаты парламента, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии