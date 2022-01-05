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Депутат Григорий Новак и его жена впервые станут родителями

Депутат Григорий Новак и его жена впервые станут родителями

Григорию Новаку, депутату от Партии социалистов, и его жене Анне 2022 год принесет большую радость. Григорий Новак сопроводил новогоднее послание фотографией со своей беременной женой, и отметил, что последует прекрасный период, передает Știri.

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