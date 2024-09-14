Народная любовь к Соловкам теперь официально подтверждена

Соловецкие острова заняли первое место в народном голосовании всероссийского проекта «Места силы России»!Соловецкие острова заняли первое место в народном голосовании всероссийского проекта «Места силы России»!Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Поморья Александр Цыбульский.
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