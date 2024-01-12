От объединения к разделу. Кто такие хуситы и как формировалось их движение

За годы гражданской войны и противостояния силам вторжения хуситы накопили огромный боевой опыт Начавшаяся американо-британская военная операция против хуситов может стать началом большого конфликта на Аравийском полуострове и Ближнем Востоке.
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