Рогов: жители города Запорожье ждут прихода российской армии

РИАМО - 14 окт. Глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что жители оккупирванного киевскими властями города Запорожье ждут прихода российской армии, сообщает РИА Новости.
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