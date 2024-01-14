«Новая эпидемия»: специалисты ВОЗ готовятся к «Болезни X»

Она может унести в 20 раз больше жизней, чем недавняя пандемия коронавируса.Мировые лидеры обсудят стратегии предотвращения возможной «Болезни X», которая, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), может унести в 20 раз больше жизней, чем недавняя пандемия коронавируса.
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