«Новая эпидемия»: специалисты ВОЗ готовятся к «Болезни X»

Она может унести в 20 раз больше жизней, чем недавняя пандемия коронавируса.Мировые лидеры обсудят стратегии предотвращения возможной «Болезни X», которая, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), может унести в 20 раз больше жизней, чем недавняя пандемия коронавируса.