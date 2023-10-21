В банках предсказали очередное повышение ключевой ставки в России

ТАСС/Ведомости 27 октября состоится очередное заседание Центробанка, после которого российские банки ожидают повышения ключевой ставки на еще один пункт, то есть до 14%, пишут "Известия" со ссылкой на представителей кредитных организаций.
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