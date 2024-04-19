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Свежие комментарии

  • Юрий анин
    А чего странного все налоги в России идут в Москву, поэтому там возможны и реновация...и все дороги и кольца...а в Бо...Собянин: С начала...

В эту субботу, 20 апреля, пройдет второй общегородской субботник в парке-усадьбе «Михалково»

В эту субботу, 20 апреля, пройдет второй общегородской субботник в парке-усадьбе «Михалково»

«В эту субботу, 20 апреля, пройдет второй общегородской субботник в парке-усадьбе «Михалково». 20 апреля в 9:00 приглашаем вас в парк-усадьбу «Михалково», чтобы вместе привести его в порядок и сделать еще красивее.

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