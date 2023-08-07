Царьград

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Зеленский объявил тотальную мобилизацию на Украине

Зеленский объявил тотальную мобилизацию на Украине

Президент призвал украинцев "возвращаться в реальность".Владимир Зеленский опубликовал новое видеообращение к украинцам с призывом мобилизоваться для ведения боевых действий против России.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
При условии что наркоша пойдет впереди наступающих, сзади него заградотряд, чтобы он не сбежал с тяжелой техникой для ее сохранить... И повозками для самогоном и закуской для его поминания.... А на могилке так и написать первый жид погибший за хохлов...
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